Mantuan, do Corinthians, rompe o ligamento do joelho e perde o restante da temporada

O torcedor do Corinthians recebeu uma péssima notícia nesta quinta-feira, 29. O atacante Gustavo Mantuan rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo e só estará apto para retornar aos gramados na próxima temporada. A lesão do jovem, que estava agradando o treinador Vagner Mancini, aconteceu durante um jogo-treino da seleção brasileira sub-20 contra o time sub-23 do próprio Corinthians, realizado ontem. O atleta passou por exames, que constaram a contusão. Em nota, o Timão informou que ele passará por cirurgia e que só voltará a jogar em 2021.

Com apenas 19 anos, Mantuan rompeu o ligamento do joelho esquerdo pela terceira vez. Na primeira, em 2018, o jogador ficou nove meses parado. No ano passado, mais uma lesão e seis meses sem poder jogar. Mantuan vinha ganhando espaço e arrancando elogios de Vagner Mancini. Contra o Vasco, o garoto foi titular e marcou o primeiro gol da equipe paulista na vitória, por 2 a 1, em São Januário.

Agora, o Corinthians volta a campo no próximo sábado, 31, quando recebe o Internacional, na Neo Química Arena, a partir das 19 horas (de Brasília), em jogo válido pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Alvinegro paulista é o 13º colocado do nacional, somando apenas três pontos a mais que o Vasco, primeiro time dentro da zona de rebaixamento. O Colorado, por sua vez, lidera a competição com a mesma pontuação do Flamengo, mas leva vantagem no saldo de gols.