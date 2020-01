Em crise, Atlético de Madrid decepciona e só empata com vice-lanterna em casa

Rodrigo Jiménez/EFE O Atlético de Madrid vive o seu momento mais conturbado na Era Diego Simeone



Em um momento conturbado no ano, o Atlético de Madrid só empatou sem gols com o vice-lanterna Leganés neste domingo, em casa, no Wanda Metropolitano, amargou o terceiro jogo consecutivo sem vencer na temporada e ficou mais distante dos líderes do Campeonato Espanhol.

O empate em casa amplia o momento ruim do Atlético, que começou com a eliminação na Copa do Rei para o modesto Cultural Leonesa, da terceira divisão, no meio da semana. O time do técnico argentino Diego Simeone, que nunca esteve tão pressionado, caiu para o quarto lugar na tabela, com 36 pontos, a sete do Barcelona, o atual líder. O Leganés tem 15 pontos e só está à frente do Espanyol na tabela de classificação.

O Atlético até teve alguns bons momentos na partida. Os donos da casa dominaram o rival e tiveram mais volume de jogo, mas sem inspiração e criatividade, não conseguiram derrubar o bloqueio defensivos dos visitantes. Morata e Ángel Correa chegaram perto, mas não conseguiram balançar as redes.

Nos acréscimos, o goleiro Ivan Cuellar deixou o Leganés com 10 em campo ao ser expulso após uma confusão com um dos gandulas. Nada que mudasse o resultado da partida.

*Com informações do Estadão Conteúdo