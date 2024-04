Em jogaço, Real Madrid arranca empate com Manchester City e deixa duelo em aberto

Jogo terminou 3 a 3, com os brasileiros sendo decisivos para os merengues; partida de volta acontece na próxima semana na Inglaterra

PIERRE-PHILIPPE MARCOU / AFP Atacante norueguês do Manchester City, Erling Haaland, disputa com o atacante brasileiro do Real Madrid, Vinicius Junior, durante a partida de ida das quartas de final da UEFA Champions League entre Real Madrid CF e Manchester City, no estádio Santiago Bernabeu, em Madri



Como já era esperado de um jogo entre Real Madrid e Manchester City, as duas equipes fizeram uma partida bem disputada e empataram em 3 a 3, com direito a duas viradas dentro do mesmo jogo que foi digno de uma final de campeonato, mas é apenas as quartas de final da Champions League. O jogo nem bem tinha começado e Bernardo Silva, jogador do time inglês, já abriu o placar para os atuais campeões do torneio. O meia fez um gol de falta, após uma bela cobrança. O Real Madrid demorou alguns minutos para conseguir chegar ao empate, mas encontrou o caminho do gol com um belo chute de fora da área de Eduardo Camavinga. A bola desviou no zagueiro inglês, e foi para o fundo do gol, sem chances para o goleiro.

Menos de dois minutos depois, os merengues encontraram o caminho do gol novamente. Em uma jogada de brasileiros, Vinícius Júnior encontrou Rodrygo, que deu início a um contra-ataque e marcou o segundo gol do Real Madrid. Na reta final do primeiro tempo, os times tiraram o pé do acelerador, mas mantiveram um jogo disputado. Na volta para a segunda etapa, as equipes seguiram o mesmo o desempenho do final do jogo. Aos 15 minutos, o City começou a ameaçar mais, levando mais perigo para o gol madrilenho e criando mais volume de jogo. De tanto pressionar, os ingleses conseguiram o gol de empate em uma jogada de pé em pé, até que Stones passou para Foden, que não desperdiçou e acertou uma bela batida de fora da área.

Quatro minutos depois, com o croata Gvardiol, o City marcou mais uma vez e virou o jogo. O Real pouco conseguiu jogar no segundo tempo, porque estava mais na defensiva e apostava em contra-ataques, que foram poucas as chances existentes. Após o gol, a situação ficou ainda mais complicada, mas os merengues não desistiram e apresentaram avançar mais. Valverde pegou de primeira e fez um golaço para empatar. Com o resultado deste primeiro jogo, a classificação fica em aberto para o jogo da semana que vem, que vai decidir que avança para a semifinal da Champions League neste duelo de gigante que acontece pelo terceiro ano consecutivo.

Como o primeiro jogo foi em Madrid, a volta vai ser realizada na Inglaterra. Nesta primeira etapa, o astro do time inglês, Kevin De Bruyne, começou o jogo no banco após sentir um mal-estar antes da partida começar. Haaland passou apagado no primeiro tempo. Pelo lado do Real, Bellingham também não teve grandes chances na etapa inicial.