Morre Terto, ídolo do São Paulo e autor do primeiro gol do clube em Campeonatos Brasileiros

Atacante participou de 498 jogos com a camisa são-paulina, com 242 vitórias e 86 gols marcados; Tricolor decretou luto oficial e hasteou a bandeira a meio mastro

Divulgação/São Paulo FC Natural do Recife, Terto chegou ao São Paulo em 1968, conquistou três Paulistas e virou ídolo da torcida tricolor



Morreu nesta terça-feira (9), aos 77 anos, o ex-jogador Terto, ídolo do São Paulo. A notícia foi confirmada pelo clube, que decretou luto oficial e hasteou a bandeira a meio mastro, Nascido no Recife (PE) em 29 de dezembro de 1946, Tertuliano Severiano dos Santos chegou ao Tricolor em 1968, vindo do Santa Cruz. Sua trajetória em vermelho, preto e branco incluiu a conquista dos Campeonatos Paulistas de 1970, 1971 e 1975. O atacante participou de 498 jogos com a camisa são-paulina, com 242 vitórias e 86 gols marcados, incluindo o primeiro gol do São Paulo em Campeonatos Brasileiros, contra o Santos, em 14 de agosto de 1971. Após sua aposentadoria como jogador, ele permaneceu ativo no clube, ministrando aulas de futebol para os associados. “Uma maneira de prolongar seu amor e dedicação ao Tricolor”, exclamou o São Paulo, em sua nota de pesar. O clube manifestou sua solidariedade à família, amigos e fãs do ídolo “neste momento de profunda dor”.