Em jogo eletrizante e com polêmicas, Barcelona e Manchester United empatam na Liga Europa

Partida de volta está marcada para a próxima quinta-feira, 23, no Old Trafford

Pau BARRENA / AFP Casemiro e Gavi disputando jogada em Barcelona x Manchester United



Barcelona e Manchester United empataram em 2 a 2 nesta quinta-feira, 16, no Camp Nou, em confronto válido pela rodada de ida da 2ª fase da Liga Europa. Em partida emocionante e com chances para os dois lados, o time espanhol marcou com Marcos Alonso e Raphinha, enquanto os “Diabos Vermelhos” balançaram as redes com Marcus Rashford e Koundé (contra). O jogo, entretanto, também foi marcado pelas polêmicas. No fim da partida, o técnico Xavi Hernández reclamou de dois pênaltis não assinalados pelo juiz – em um deles, Fred colocou a mão na bola dentro da área. Outra situação atípica no Barça envolveu Raphinha, que saiu de campo extremamente irritado com o treinador – o brasileiro chegou a socar o banco de reservas. Com o empate, os times jogam pela vitória simples na semana que vem, no dia 23 de fevereiro, no Old Trafford. Quem avançar irá para as oitavas de final do torneio da Uefa.