Exclusivo: Vítor Pereira recebe sondagem de clube inglês e pode deixar o Flamengo

De acordo com informações obtidas pelo jornalista Wanderley Nogueira, o português está disposto a romper seu contrato com o Rubro-Negro para realizar o sonho de trabalhar na Premier League

THIAGO RIBEIRO/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO Vítor Pereira pode estar de saída do Flamengo



O Flamengo pode ter que procurar outro treinador nas próximas semanas. De acordo com informações obtidas pelo jornalista Wanderley Nogueira, do Grupo Jovem Pan, o português Vítor Pereira recebeu sondagens de um clube da Inglaterra e está disposto a romper seu contrato com o Rubro-Negro para realizar o sonho de trabalhar na Premier League. Até o momento, no entanto, a diretoria da equipe inglesa ainda não formalizou uma proposta ao técnico. Segundo a emissora de televisão “SIC”, de Portugal, o comandante também está insatisfeito com a política do clube carioca e incomodado por não conseguir extrair o máximo do elenco flamenguista. Assim, uma oferta do futebol francês também faria com que Vítor Pereira não titubeasse e deixasse o Brasil.

Contratado em dezembro do ano passado e com vínculo até o fim de 2023, Vítor Pereira ainda não fez o Flamengo engrenar. Na Supercopa do Brasil, torneio que reúne os atuais campeões do Brasileirão e da Copa do Brasil, o time carioca foi derrotado pelo Palmeiras e ficou com o vice-campeonato. Já no Mundial de Clubes, um dos principais objetivos do Rubro-Negro na temporada, a equipe caiu para o Al Hilal (Arábia Saudita) na semifinal. Com muito sufoco, o conjunto brasileiro terminou no terceiro lugar, uma espécie de prêmio de consolação. Por conta dos maus resultados, o Flamengo passou a ficar pressionado no Campeonato Carioca e na Recopa Sul-Americana – esta última competição será decidida em dois jogos contra o Independiente del Valle (Equador). Sob o comando do lusitano, o time da Gávea coleciona 6 vitórias, 2 empates e 2 derrotas.

VITOR PEREIRA pode sair do Flamengo. pic.twitter.com/2tWWlegcqC — Wanderley Nogueira (@Wanderley) February 16, 2023

Ex-jogador, Vítor Pereira iniciou sua carreira de técnico em 2011, no Porto. No tradicional clube do norte de Portugal, o treinador conquistou duas vezes o campeonato nacional e ganhou projeção no exterior. Ao longo dos últimos anos, colecionou passagens por Al Ahli (Arábia Saudita), Olympiacos (Grécia), Fenerbahçe (Turquia), 1860 Munique (Alemanha) e Shangai Port (China). Na temporada passada, VP fechou com o Corinthians e viveu altos e baixos. Apesar da queda na semifinal do Paulista, o português levou o Timão até a final da Copa do Brasil e às quartas de finais da Libertadores da América. No Brasileirão, deixou a equipe na quarta colocação, atendendo às expectativas da direção. Mesmo sem conquistar um título, o técnico caiu nas graças da Fiel, mas preferiu deixar a agremiação paulista, alegando problemas de saúde da sogra. Um mês depois, Vítor Pereira fechou com o Flamengo, enfurecendo os corintianos.