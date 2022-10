Em jogo repleto de polêmicas, Real Madrid tropeça no Girona e vê Barcelona encostar na liderança do Espanhol

Sem contar com o artilheiro Karim Benzema, o time madrileno viveu um dia pouco inspirado e sofreu para superar a defesa dos visitantes

EFE/Sergio Pérez Real Madrid e Girona empataram em 1 a 1 pelo Espanhol



O Real Madrid ficou apenas no empate em 1 a 1 com o Girona, na tarde deste domingo, 30, em pleno Santiago Bernabéu, no confronto válido pela 12ª rodada do Campeonato Espanhol. Sem contar com o artilheiro Karim Benzema, fora do terceiro jogo consecutivo por problemas físicos, o time madrileno viveu um dia pouco inspirado e sofreu para superar a defesa dos visitantes. Os Merengues, é verdade, até abriram o placar com Vinicius Júnior, que completou passe de Valverde para as redes. No fim da partida, entretanto, a equipe de Carlo Ancelotti acabou sofrendo a igualdade em uma penalidade convertida pelo uruguaio Stuani. A marcação da infração foi questionada pelos Blancos, que também ficaram revoltados com a expulsão de Toni Kroos pelo segundo cartão amarelo e um gol anulado de Rodrygo – o jovem revelado pelo Santos cometeu falta na jogada. Com o tropeço, o Real permanece na liderança, mas vai somente ao 32 pontos, um a mais que o segundo colocado Barcelona – os comandados de Xavi Hernández ganharam do Valencia na rodada.