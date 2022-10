Com Gabriel Jesus e Martinelli decisivos, Arsenal goleia Notthingham Forest e retoma liderança do Inglês

Com o resultado, o conjunto liderado por Mikel Arteta chega aos 31 pontos, ultrapassando o Manchester City

EFE/EPA/ANDY RAIN Gabriel Martinelli comemora gol marcado com a camisa do Arsenal diante do Nottingham Forest, pela 14ª rodada do Campeonato Inglês



O Arsenal retomou a liderança do Campeonato Inglês 2022/23 neste domingo, 30, ao derrotar o Nottingham Forest por 5 a 0, no Emirates Stadium, na cidade de Londres, em confronto válido pela 14ª rodada. A vitória foi construída com facilidade e teve os brasileiros como protagonistas. Gabriel Martinelli, por exemplo, abriu o placar aos 5 minutos. Já Gabriel Jesus, craque da equipe na temporada, deu duas assistências para os companheiros. Luke Nelson (duas vezes), Thomas Partey e Martin Odegaard foram outros responsáveis por balançar as redes. Durante o jogo, os atletas do Arsenal também homenagearam o espanhol Pablo Marí, zagueiro emprestado ao Monza (Itália) e que sofreu uma facada na última quarta-feira. Com o resultado, o conjunto liderado por Mikel Arteta chega aos 31 pontos, ultrapassando o Manchester City, com 29 até o momento. O próximo compromisso está marcado para quinta-feira, 3, contra o FC Zürich (Suíça), pela sexta e última rodada da fase de grupos da Liga Europa.