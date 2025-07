Em revanche de 93, Itália derrota Noruega e garante vaga na semifinal da Euro Feminina

Há mais de uma década a Azzure não chegada na semifinal; Itália agora aguarda os resultados dos outros jogos para saber quem vai enfrentar na próxima fase

EFE/EPA/MARTIAL TREZZINI Cristiana Girelli, da Itália, comemora o gol de 1 a 2 com suas companheiras de equipe durante a partida das quartas de final da UEFA Women's EURO 2025 entre Noruega e Itália em Genebra, Suíça



Itália e Noruega fizeram nesta quarta-feira (16) o primeiro jogo das quartas de final da Eurocopa Feminina. Em uma revanche de 1993, quando a Azzure perdeu o título para as norueguesas, hoje o final foi diferente, porque quem saiu vencedora foi a Itália. Vitória por 2 a 1 sobre as adversárias, um resultado correspondente com o que foi apresentado dentro de campo, já que foi a Itália pressionou desde o começo. Logo aos 8 minutos tiveram chance de abrir o placar com Caruso, mas na hora da finalização, ela foi travada pela defensora adversária. Apesar das criações apresentas na primeira etapa, as italianas não conseguiram alterar o marcador e foram para o intervalo com o jogo empatado sem gols.

Siga o canal da Jovem Pan Esportes e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Mas, na volta para a etapa final, as coisas começaram a mudar com Girelli, responsável pela vitória italiana. Isso porque aos quatro minutos do segundo tempo, a Itália foi às redes com Girelli, e chegaram a ampliar logo depois, mas a arbitragem pegou impedimento e anulou a marcação. Atrás do placar, a Noruega começou a buscar o gol, e ficaram perto de empatar em uma penalidade, cobrança por Hegerberg, só que a artilheira mandou para fora. Mas no lance seguinte, quando teve outra oportunidade em uma bobeada da defesa italiana, não desperdiçou e mandou para o fundo do gol. Empatando o jogo.

A partida ficou equilibrada, só que no minuto final do tempo regulamentar, Girelli apareceu mais uma vez para colocar a Azzure na frente e concretizar a vitória, que leva a Itália a uma semifinal depois de mais de uma década. A seleção agora aguarda para saber quem será sua adversária na próxima fase. Já a Noruega, que chegou as quartas de final com 100% de aproveitamento, e buscava a terceira taça do torneio, se depende da competição.