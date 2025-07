VAR pode ganhar novos poderes para escanteios, cartões e pênaltis antes da Copa de 2026

O árbitro assistente de vídeo já é sinônimo de emoção e polêmica no futebol, mas prepare-se: as coisas podem ficar ainda mais intensas

O VAR pode revolucionar o futebol: novas regras para escanteios, cartões e pênaltis antes da Copa de 2026. O VAR (árbitro assistente de vídeo) já é sinônimo de emoção e polêmica no futebol, mas prepare-se: as coisas podem ficar ainda mais intensas! A International Football Association Board (IFAB), responsável pelas regras do esporte, está discutindo mudanças significativas no uso do VAR para a Copa do Mundo de 2026. Escanteios, segundos cartões amarelos e até as cobranças de pênaltis podem ganhar novas diretrizes.

Uma das propostas em debate é permitir que o VAR corrija marcações erradas de escanteios. Quantas vezes já vimos a bola tocar claramente em um atacante, mas o árbitro apontar o escanteio para o time errado? A ideia é usar a tecnologia para garantir que a decisão seja precisa, evitando que um erro mude o rumo da partida. No entanto, a IFAB ainda avalia se essa intervenção pode atrasar demais o jogo.

Outra mudança em discussão é a possibilidade de o VAR revisar lances de segundo cartão amarelo, que resultam em expulsão. A justificativa é clara: uma expulsão equivocada pode desequilibrar completamente uma partida. Com o uso do vídeo, os árbitros poderiam confirmar se a falta realmente merece o cartão, reduzindo injustiças. Mas será que isso não tornaria o jogo mais parado? Esse é o ponto que a IFAB está analisando com cuidado.

A proposta mais polêmica envolve as cobranças de pênaltis. Atualmente, se o goleiro defende um pênalti, o cobrador ou seus companheiros podem aproveitar o rebote. A IFAB está considerando acabar com essa “segunda chance”. Quem defende a mudança argumenta que o time que ganhou o pênalti já tem uma vantagem significativa, e proibir o rebote evitaria invasões de área antes da cobrança – um problema recorrente.

Será que essa alteração tornaria os pênaltis mais justos ou menos emocionantes? Quando as mudanças vão acontecer? As discussões estão acontecendo e a próxima reunião anual da IFAB está marcada para novembro de 2025. As propostas serão votadas em março de 2026, e as mudanças, se aprovadas entrarão em vigor a partir de 1º de junho de 2026, bem a tempo para a Copa do Mundo. Ou seja, o Mundial pode estrear um VAR mais poderoso e novas regras que prometem transformar o futebol.

O VAR já mudou a forma como vivemos o futebol, trazendo mais precisão, mas também algumas pausas que irritam torcedores. A grande questão é: essas novas regras vão aumentar a justiça no jogo ou apenas gerar mais debates? Uma coisa é certa: as mudanças estão chegando, e o futebol pode nunca mais ser o mesmo. O que você acha dessas possíveis novidades? O VAR deveria ter tanto poder assim?

