Em vídeo, Vinicius Júnior compila casos em que foi alvo de racismo e cobra: ‘Não punir é ser cúmplice’ 

O atacante Vinícius Júnior utilizou suas redes sociais, nesta segunda-feira, 22, para apresentar alguns dos episódios em que foi vítima de racismo na Espanha. Na publicação, o jogador do Real Madrid apresenta casos desde setembro de 2022, atravessando as principais cidades do país, como Barcelona, Mallorca, Valencia e na própria Madri, onde torcedores do rival Atlético penduraram um boneco com o seu nome, em uma ponte, simulando enforcamento. No fim do post, o brasileiro ainda manda uma mensagem: “Racismo é crime, não punir é ser cúmplice”. Já na legenda, o jovem atleta da seleção brasileira faz um desabafo e cobra diversos setores. “As provas estão aí no vídeo. Agora pergunto: quantos desses racistas tiveram nomes e fotos expostos em sites? Eu respondo pra facilitar: zero. Nenhum pra contar uma história triste ou pedir aquelas falsas desculpas públicas. O que falta para criminalizarem essas pessoas? E punirem esportivamente os clubes? Por que os patrocinadores não cobram a LaLiga? As televisões não se incomodam de transmitir essa barbárie a cada fim de semana? O problema é gravíssimo e comunicados não funcionam mais. Me culpar para justificar atos criminosos também não”, disparou. Assista abaixo.

A cada rodada fora de casa uma surpresa desagradável. E foram muitas nessa temporada. Desejos de morte, boneco enforcado, muitos gritos criminosos… Tudo registrado. Mas o discurso sempre cai em “casos isolados”, “um torcedor”. Não, não são casos isolados. São episódios… pic.twitter.com/aSCMrt0CR8 — Vini Jr. (@vinijr) May 22, 2023