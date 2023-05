Conselho Desportivo da Espanha diz que caso de racismo contra Vinícius Júnior é isolado

Entidade afirmou que as autoridades espanholas já adotam medidas para que incidentes do tipo sejam banidos do futebol local

Biel Alino/EFE Atacante do Real Madrid foi vítima de ataques racistas no domingo, 21



O Conselho Superior Desportivo da Espanha emitiu nota para dizer às autoridades brasileiras que o caso de racismo contra o atacante do Real Madrid, Vinícius Júnior é isolado e que as autoridades espanholas já adotam medidas para que incidentes do tipo sejam banidos do futebol local. “A violência, o racismo e qualquer tipo de discriminação são a antítese dos valores do esporte, que são precisamente o respeito, a empatia e o espírito de equipe”, destacou o informe. “Diante do inaceitável dessa agressões, o Conselho Superior de Esportes é partidário de não generalizar: os insultos procedem de uma minoria de exaltados que confundem a paixão com o ódio que não deveriam volver a pisar num campo de futebol. Sua atitude não é representativa de nossos valores como sociedade e prejudica a imagem do nosso país”.

A entidade destacou, em nota, que a reunião do Conselho Superior Desportivo deverá ocorrer no dia 13 de julho, quando deverá discutir o caso junto a outros temas. O Real Madrid emitiu um novo comunicado nesta segunda-feira, 22, para se manifestar sobre os cânticos racistas proferidos por torcedores do Valencia contra Vini Jr. na tarde do último domingo. Em nota, o clube espanhol agradeceu a Fifa e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) pelo apoio. “Nosso clube agradece à maior autoridade do futebol mundial, o presidente da Fifa, Gianni Infantino, que disse que as partidas em que esses crimes de ódio são cometidos devem ser interrompidas e suspensas. Também o nosso agradecimento ao presidente do Brasil, Lula da Silva, que apela a que sejam tomadas medidas sérias para combater este problema e cuja vítima é, como disse, ‘um jovem que venceu na vida e que se está a tornar um dos melhores futebolistas do mundo’”, diz um trecho.