Embolo faz gol por cobertura e Suíça inicia Eurocopa com vitória sobre a Hungria

confirmou o favoritismo e iniciou a Eurocopa com vitória sobre apor 3 a 1, neste sábado (15), no Rhein Energie Stadion, em Colônia. Um dos gols da partida foi marcado por Embolo, do Monaco, por cobertura, já nos minutos finais do duelo. Com a vitória, a Suíça não deixa a Alemanha escapar do radar. Os alemães inauguraram o torneio com goleada sobre a Escócia por 5 a 1 e assumiram a liderança do Grupo A, com três pontos, assim como os suíços, que buscam superar a campanha de 2021, quando conseguiram chegar até as quartas de final. O início de jogo da Suíça foi de domínio total, tanto que o placar foi inaugurado com 12 minutos. Duah recebeu belo passe de Aebischer e tocou na saída do goleiro para estufar as redes. Vargas teve, aos 19, uma chance clara de fazer o segundo, após receber um ‘presente’ do defensor, mas parou em uma defesa espetacular de Gulácsi. Apesar de estar atrás do placar, a Hungria optou por não se arriscar, mas acabou sofrendo o segundo gol. Aos 44, Aebischer arriscou de fora da área para fazer 2 a 0, sem dar tempo para uma reação imediata dos húngaros.