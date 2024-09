Ex-palmeirense se tornou o jogador mais jovem a marcar com a camisa merengue em torneios internacionais; equipe alemã fez 9 a 2 no Dínamo Zagreb e se tornou time com mais gols em um único jogo de Champions

Juanjo Martín./EFE O atacante brasileiro Endrick, do Real Madrid, comemora o terceiro gol da equipe merengue no Bernabéu



Nesta terça-feira (17), a rodada de abertura da fase de grupos da Champions League foi marcada por grandes atuações e recordes históricos. O Bayern de Munique e o Real Madrid brilharam, cada um à sua maneira. Na Allianz Arena, a equipe alemã impôs uma goleada expressiva sobre o Dínamo Zagreb, vencendo por 9 a 2. O destaque absoluto da partida foi o atacante inglês Harry Kane, que marcou quatro gols, três deles de pênalti. A equipe comandada por Vincent Kompany foi dominante desde o início, controlando o jogo com facilidade. Michael Olise (duas vezes), Raphaël Guerreiro, Leroy Sané e Leon Goretzka também balançaram as redes. Os croatas descontaram com Bruno Petković e Takuya Ogiwara, aproveitando um breve momento de desatenção do time bávaro no início do segundo tempo. Com essa vitória, o Bayern estabeleceu um novo recorde na competição, sendo o time que marcou mais gols em uma única partida da história da Champions League.

No Santiago Bernabéu, o Real Madrid venceu o Stuttgart por 3 a 1, em um jogo que também entrou para a história. O jovem atacante brasileiro Endrick, de apenas 18 anos, marcou no último lance da partida, se tornando o jogador mais jovem a fazer um gol pelo Real em competições internacionais. Kylian Mbappé abriu o placar para os espanhóis logo no início do segundo tempo, mas Undav, de cabeça, empatou para o Stuttgart. A equipe alemã ofereceu resistência e criou dificuldades, mas a experiência dos merengues prevaleceu. Rüdiger colocou o time madrileno novamente à frente, e Endrick fechou o placar com seu gol histórico.

Resultados da 1ª rodada da Champions:

Juventus 3 x 1 PSV Eindhoven

Young Boys 0 x 3 Aston Villa

Milan 1 x 3 Liverpool

Bayern de Munique 9 x 2 Dínamo Zagreb

Real Madrid 3 x 1 Stuttgart

Sporting 2 x 0 Lille

