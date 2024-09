Juventus estreia na Liga dos Campeões com boa vitória sobre o PSV

Equipe italiana fez 3 a 1 no holandês, com direito a um gol de Kenan Yildiz, o mais jovem a marcar na Champions na Juve; Aston Villa também começou com o pé direito vitória, batendo o Young Boys por 3 a 0

EFE/EPA/ALESSANDRO DI MARCO Kenan Yildiz comemora gol histórico



A Juventus iniciou sua campanha na Liga dos Campeões com uma vitória convincente sobre o PSV, marcando 3 a 1 no Juventus Stadium, em Turim. Os gols da equipe italiana foram anotados por Kenan Yildiz, Weston McKennie e Nico González, enquanto Saibari conseguiu descontar para os visitantes nos minutos finais da partida. Com apenas 19 anos, Kenan Yildiz fez história ao se tornar o jogador mais jovem da Juventus a balançar as redes na Liga dos Campeões, superando o recorde anteriormente estabelecido por Alessandro Del Piero. Após um começo equilibrado, a Juventus dominou o jogo e ampliou sua vantagem com os gols de McKennie e González.

O PSV Eindhoven, embora tenha tentado reagir, encontrou dificuldades para criar oportunidades claras de gol e ameaçar a defesa da Juventus. A equipe italiana mostrou um bom controle da partida, garantindo uma vitória sólida em seu primeiro jogo na fase de grupos. Na próxima rodada, a Juventus enfrentará o RB Leipzig, enquanto o PSV Eindhoven jogará em casa contra o Sporting.

Em outro confronto da Liga dos Campeões, o Aston Villa também teve um desempenho destacado, vencendo o Young Boys por 3 a 0, com gols de Tielemans, Ramsey e Onana. O Young Boys, após a derrota, se prepara para um desafio contra o Barcelona, enquanto o Aston Villa receberá o Bayern de Munique em sua próxima partida. Nesta edição da Liga dos Campeões, as 36 equipes participantes disputarão um total de oito jogos na fase de grupos, com os oito melhores avançando para as oitavas de final.

