Napoli vence Cagliari, fica à frente da Inter e conquista o tetracampeonato italiano

Título foi decidido apenas na última rodada da temporada; equipe de Milão chegou a ficar por alguns minutos à frente na classificação, mas não impediu o quarto scudetto do clube napolitano

EFE/EPA/Stringer Torcedores do Napoli comemoram o título italiano na Piazza del Plebiscito, em Nápoles



O Napoli é o novo campeão do Campeonato Italiano. A equipe comandada por Antonio Conte venceu o Cagliari por 2 a 0 nesta sexta-feira (23) e garantiu o quarto título de sua história na Série A. A conquista veio após uma disputa acirrada com a Inter de Milão, decidida apenas na última rodada da temporada 2024/25. O time de Nápoles chegou aos 82 pontos, apenas um a mais que a Inter, que venceu o Como pelo mesmo placar, mas não conseguiu ultrapassar o rival. Esta é a segunda taça italiana do Napoli em três temporadas — o clube já havia sido campeão em 2022/23, além das conquistas em 1986/87 e 1989/90.

Na partida decisiva, McTominay abriu o placar ainda no primeiro tempo com um belo gol de voleio. Pouco depois, Lukaku ampliou com uma jogada individual, garantindo a vitória e desencadeando a festa no estádio Diego Armando Maradona. A Inter, por sua vez, chegou a liderar momentaneamente após gol de De Vrij contra o Como, mas não foi suficiente para tirar o título dos napolitanos.

Com o tetracampeonato, o Napoli se aproxima do Top 5 de maiores vencedores do futebol italiano. Agora com quatro troféus, o clube está a três títulos de Bologna, Pro Vercelli e Torino, que somam sete cada. A Juventus segue como a maior campeã do país, com 36 conquistas, seguida por Inter (20) e Milan (19).

Siga o canal da Jovem Pan Esportes e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

A rodada final foi marcada por fortes emoções. O título parecia escapar das mãos do Napoli quando a Inter abriu o placar aos 20 minutos do primeiro tempo. No entanto, a equipe de Conte reagiu rapidamente e retomou a liderança com os dois gols, sendo o primeiro no final da etapa inicial. No segundo tempo, tanto Napoli quanto Inter ampliaram suas vantagens, mas o placar agregado da temporada permaneceu favorável ao time do sul da Itália. O tetracampeonato foi confirmado, e a torcida celebrou com festa nas arquibancadas.

Publicada por Felipe Dantas

*Reportagem produzida com auxílio de IA