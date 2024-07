Endrick tem estreia pelo Real Madrid marcada; saiba quando e contra quem

O técnico Carlo Ancelotti revelou que o brasileiro jogará por 45 minutos em amistoso

Mariscal/EFE O atacante brasileiro Endrick ao lado do presidente do Real Madrid, Florentino Pérez, durante sua apresentação como novo jogador do Real Madrid



O jovem atacante Endrick está prestes a fazer sua estreia pelo Real Madrid, com a confirmação do técnico Carlo Ancelotti. Durante uma coletiva de imprensa, o italiano revelou que o brasileiro jogará por 45 minutos no amistoso contra o Milan, que acontecerá nesta quarta-feira (31), às 21h30 (de Brasília), no estádio Soldier Field, localizado nos Estados Unidos. Ancelotti elogiou as qualidades do ex-jogador do Palmeiras, descrevendo-o como jovem, veloz e potente. O treinador expressou sua satisfação em contar com o atleta no time e ressaltou que não espera muito dele neste primeiro momento, considerando a carga emocional que a estreia representa.

Siga o canal da Jovem Pan Esportes e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Além de falar sobre Endrick, Ancelotti também comentou uma situação ocorrida durante os treinos, onde o zagueiro Antonio Rüdiger teve uma entrada em Endrick. O técnico minimizou o incidente, afirmando que não houve gravidade e fez uma brincadeira sobre o ocorrido. “Se o Endrick disse algo para ele depois, aí eu já não sei”, declarou o treinador, gargalhando. Endrick foi apresentado oficialmente como jogador do Real Madrid no último 26 de julho. O atacante foi adquirido pelo clube no final de 2022, mas só pôde entrar em campo após completar 18 anos, o que ocorreu no dia 21 deste mês. Em sua apresentação, ele expressou sua felicidade em realizar um “sonho de infância” ao jogar pelo clube que sempre admirou.

Publicada por Felipe Cerqueira

*Reportagem produzida com auxílio de IA