Argentina provoca Drake com música de rival após rapper fazer aposta milionária em vitória do Canadá

Artista apostou US$ 300 mil, cerca de R$ 1,6 milhão, na vitória do seu país sobre a atual campeã do mundo

Montagem: X/@AFASeleccionEN/Instagram/ @champagnepapi Os vencedores da Copa do Mundo do Catar 2022 responderam à publicação de Drake com uma foto acompanhada da frase em inglês "Not like us"



O rapper canadense Drake estava confiante na vitória da seleção de seu país sobre a Argentina nas semifinais da Copa América e na noite desta terça-feira (9) apostou US$ 300 mil, cerca de R$ 1,6 milhão, na vitória do Canadá sobre a atual campeã do mundo. Se caso o palpite do cantor tivesse dado certo, ele receberia de volta US$ 2,8 milhões, aproximadamente R$ 16 milhões de reais. Drake fez um trocadilho com o nome do craque argentino Lionel Messi. “This could get Messi”. Em inglês, “messy” significa “bagunça”. Ou seja, ele escreveu “isso pode virar uma bagunça”. Confira:

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Após a vitória, a seleção argentina respondeu no “X” (antigo Twitter) à aposta do cantor, usando a música de seu rival, o rapper Kendrick Lamar. Os vencedores da Copa do Mundo do Catar 2022 responderam à publicação de Drake com uma foto acompanhada da frase em inglês “Not like us”, título de uma música lançada por Lamar em maio para criticar o artista canadense.

Veja a publicação: