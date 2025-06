Entenda como funciona força-tarefa de integridade da Fifa para combater fraudes em apostas no Mundial de Clubes

Tecnologia utilizada é capaz de processar anualmente mais de 30 bilhões de alterações nas odds de mais de 600 empresas do setor

Freepik



A Fifa estabeleceu a Força-Tarefa de Integridade com o objetivo de supervisionar o mercado de apostas em tempo real durante o Mundial de Clubes. Essa iniciativa é viabilizada pelo Sistema Universal de Detecção de Fraude, desenvolvido pela Sportradar, que combina a análise de inteligência artificial com a expertise de profissionais humanos. A tecnologia utilizada é capaz de processar anualmente mais de 30 bilhões de alterações nas odds de mais de 600 operadores de apostas. O sistema analisa dados anônimos relacionados ao comportamento dos apostadores, incluindo valores, horários e padrões de apostas. Informações são coletadas de operadores parceiros e complementadas por alertas de mais de 120 casas de apostas que estão integradas à plataforma Sportradar Integrity Exchange.

Com uma capacidade impressionante, a tecnologia realiza mais de 3.500 leituras por segundo, gerando previsões em tempo real com base em mais de 100 variáveis para cada partida. Quando um padrão suspeito é identificado, analistas especializados revisam os dados, podendo classificar o jogo como potencialmente comprometido. As informações resultantes desse processo são então compartilhadas com a Força-Tarefa de Integridade da Fifa, que conta com a colaboração de organizações internacionais focadas na proteção da integridade no esporte.

Além de sua função no Mundial de Clubes, essa operação serve como um laboratório para testar e aprimorar métodos que serão aplicados na Copa do Mundo de 2026. No Brasil, a Sportradar já monitora mais de 10 mil partidas por temporada, contribuindo significativamente para a redução de 48% no número de jogos considerados suspeitos.

*Reportagem produzida com auxílio de IA

Publicado por Fernando Dias