Entidade coloca em vigor sete novas regras no futebol; veja quais são

As novas determinações afetam em pontos importantes do jogo, como o comportamento de goleiros nas cobranças de pênaltis, nos acréscimos por comemorações, punições para treinadores e até invasões de jogadores

JUAN MABROMATA / AFP Emiliano Martínez foi campeão da Copa do Mundo com a seleção argentina



A International Football Association Board (IFAB), associação que regula as regras do futebol, está implementando, a partir deste mês de julho, sete novas normas. As determinações afetam pontos importantes do jogo, como o comportamento de goleiros nas cobranças de pênaltis, nos acréscimos por comemorações, punições para treinadores e até invasões de jogadores. Abaixo, entenda as alterações, que serão válidas para todas as competições ao redor do mundo.

Norma anti Dibu Martínez

Na última Copa do Mundo, o goleiro Emiliano Martínez, da seleção argentina, se destacou nas cobranças de penalidades diante de Holanda (quartas de final) e França (final). Antes das batidas, o argentino Dibu, como é conhecido, conseguiu desestabilizar os adversários com provocações. Após a repercussão, a IFAB decidiu proibir esse tipo de iniciativa. A partir de agora, os arqueiros não podem atrapalhar o cobrador, precisam ficar com os pés sobre a linha e não podem tocar nas traves ou na rede antes da batida.

Acréscimos por comemoração

Além de atendimento médico, substituições e outras paradas, os árbitros também terão que levar em consideração o tempo desperdiçado durante as comemorações de gols para determinar os acréscimos de cada etapa.

Cartão amarelo para o treinador

Quando o árbitro não conseguir identificar alguém do banco de reserva que tenha cometido uma infração, o cartão amarelo será aplicado ao técnico da equipe.

Lance anulado por invasão

Se os jogadores ou comissão técnica invadirem o campo e interferirem numa jogada, o lance terá que ser anulado pela arbitragem.

Jogador impedido recebe bola do adversário

No caso dos impedimentos, se um atleta que estiver em condição irregular receber a bola de um defensor que estiver sob o total domínio dela, o lance será considerado legal. A norma não vale para goleiros que dão rebote. Neste caso, o impedimento terá que ser marcado.

Cartão vermelho em pênalti

Em caso de lance que resulta em pênalti, o infrator será punido com um cartão vermelho apenas se for considerado que ele não tenha disputado a bola em nenhum momento. Caso ele tenha mostrado a intenção de disputar a jogada, não será expulso.

Árbitros assistentes com mais poder

A nova regulamentação também dá poder para os árbitros e assistentes reservas, que poderão opinar durante o jogo. Anteriormente, apenas o árbitro, os assistentes, o quarto árbitro e os árbitros assistentes adicionais podiam comentar durante a partida.