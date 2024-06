Eriksen marca em sua volta à Eurocopa, mas Dinamarca só empata com a Eslovênia

Último jogo do meio-campista no torneio de seleções havia sido contra a Finlândia, em 2021, quando sofreu uma parada cardíaca

RONALD WITTEK/EFE/EPA Eriksen comemora o gol que abriu o placar em Stuttgart



Dinamarca e Eslovênia empataram por 1 a 1 neste domingo (16), em Stuttgart, na Alemanha, na estreia do Grupo C da Eurocopa 2024. Christian Eriksen abriu o placar para os dinamarqueses aos 17 minutos, após dominar um cruzamento de Jonas Wind e superar o goleiro esloveno Jan Oblak com um chute certeiro. No segundo tempo, o zagueiro Erik Janza igualou o marcador aos 32 minutos, com um potente disparo após uma cobrança de escanteio, contando com desvio da zaga. Este jogo marcou a volta de Eriksen ao torneio europeu três anos após sofrer uma parada cardíaca em jogo contra a Finlândia. Recuperado e com stents no coração, o meio-campista voltou aos gramados e hoje joga no Manchester United. No jogo deste domingo, ele foi crucial para sua equipe, criando as melhores jogadas e marcando um belo gol.

Siga o canal da Jovem Pan Esportes e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Embora a Eslovênia tenha tido a primeira grande chance do jogo, com um chute de Sesko que passou perto da trave, a Dinamarca dominou o primeiro tempo. Eriksen brilhou, quase causando um gol contra de Mlakar e criando várias oportunidades. No entanto, a Eslovênia se mostrou mais ousada no segundo tempo e, após reclamações de pênaltis não marcados, empatou com Janza. Com o resultado, as duas seleções somam um ponto cada no Grupo C, que também inclui Inglaterra e Sérvia. Nesta Euro com 24 seleções, as duas primeiras de cada grupo, além das quatro melhores terceiras colocadas, avançam para a próxima fase.

Publicada por Felipe Cerqueira

*Reportagem produzida com auxílio de IA