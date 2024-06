Policiais alemães pedem que torcedores fumem maconha em vez de beber álcool durante Eurocopa

Justificativa é de que o álcool tende a deixar as pessoas mais agressivas; consumo de cannabis é descriminalizado na Alemanha, país que sedia a competição

Às vésperas da estreia da seleção inglesa na Eurocopa, policiais da Alemanha fizeram um pedido inusitado aos torcedores: que optem por fumar maconha em vez de consumir álcool, de acordo com a imprensa do Reino Unido. O objetivo era evitar comportamentos agressivos antes e depois do jogo contra a Sérvia, considerado perigoso pelas autoridades alemãs. A Euro 2024, sediada na Alemanha, teve início na última sexta-feira. O consumo de cannabis é descriminalizado no país. O confronto entre Sérvia e Inglaterra ocorrerá neste domingo (16), em Gelsenkirchen, no estádio do clube Schalke 04, com a proibição da venda de bebidas alcoólicas com alto teor como medida de contenção de possíveis atitudes agressivas. A legalização da maconha na Alemanha, em abril deste ano, permite que os torcedores fumem nas ruas, embora não seja permitido dentro de estádios, bares ou praças da cidade.

O porta-voz da polícia, Stephan Knipp, explicou ao jornal “The Sun” que a maconha pode deixar as pessoas de bom humor, sendo uma estratégia adotada por precaução de segurança. Segundo Knipp, a abordagem será focada nos fãs que estiverem consumindo álcool e apresentando comportamento potencialmente violento, em detrimento dos que optarem pela cannabis. Na lógica da polícia alemã, o consumo de álcool pode levar a atitudes agressivas, enquanto a maconha tende a deixar as pessoas mais tranquilas.

