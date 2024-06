Eslováquia surpreende e derrota a Bélgica em estreia na Eurocopa

Gol da seleção eslovaca foi marcado por Ivan Schranz, no primeiro tempo; Lukaku teve dois gols anulados pela arbitragem

EFE/EPA/ROBERT GHEMENT Tomas Suslov da Eslováquia e Timothy Castagne e Youri Tielemans Bélgicos



A seleção da Bélgica iniciou sua participação na Eurocopa com uma derrota para a Eslováquia, pelo placar de 1 a 0, no Grupo E. O jogo aconteceu em Frankfurt, na Alemanha, e foi marcado pelo gol dos eslovacos. A partida foi realizada nesta segunda-feira, dia (17). A seleção eslovaca, em sua terceira participação na Euro, não se intimidou contra uma das grandes do continente e aproveitou o mau início dos ‘Diabos Vermelhos’ para marcar com o atacante Ivan Schranz (7′). O atacante Romelu Lukaku balançou a rede duas vezes, mas um gol foi anulado por impedimento e outro por toque de mão de Openda na origem da jogada. Quando o lance valia, a pontaria dele não foi tão boa.

publicado por Tamyres Sbrile

*Reportagem produzida com auxílio de IA