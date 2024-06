Romênia atropela a Ucrânia por 3 a 0 pelo Grupo E da Eurocopa

Na hora de cantar o hino ucraniano, jogadores do técnico Serhyi Rebrov reiteraram que jogam pelos soldados que defendem o país no conflito contra Rússia

MIGUEL MEDINA / AFP Ruslan Malinovskyi e Nicolae Stanciu durante disputa nesta manhã (17)



A Romênia conseguiu uma vitória tranquila por 3 a 0 sobre a Ucrânia nesta segunda-feira (17), em Munique, no jogo que abriu a primeira rodada do Grupo E da Eurocopa. Nicolae Stanciu (29′) e Razvan Marin (53′) marcaram os dois primeiros gols da seleção romena em falhas do goleiro Andriy Lunin, do Real Madrid, antes de Denis Dragus fechar o placar (57′) na Allianz Arena. O jogo foi marcado por um forte contexto geopolítico, já que a Ucrânia está em guerra desde fevereiro de 2022, quando o país foi invadido pela Rússia. Os jogadores do técnico Serhyi Rebrov reiteraram antes do início da partida que queriam jogar pelos soldados que defendem a Ucrânia no conflito, levando uma bandeira do país nos ombros durante a execução do hino nacional. Esta derrota na estreia complica a situação da seleção ucraniana na luta por uma vaga nas oitavas de final, num grupo que já tem o favoritismo da Bélgica, que ainda nesta segunda-feira enfrenta a Eslováquia. Os dois primeiros colocados de cada chave se classificam diretamente, além dos quatro melhores terceiros colocados entre os seis grupos da competição.

Romênia mata o jogo no 2º tempo

A Romênia abriu o placar na etapa inicial aproveitando um erro na saída de bola de Lunin, com Stanciu batendo firme no ângulo esquerdo do gol. Dez minutos depois, o meia de 31 anos quase fez o segundo, em bola cruzada que acertou a trave.

No segundo tempo, o time romeno ampliou a vantagem em mais uma falha de do goleiro do Real Madrid, que não conseguiu segurar o chute de Marin, apesar de a bola ter passado debaixo de suas mãos. Pouco depois, Dragus matou o jogo após receber cruzamento na pequena área e mandar a bola para as redes. “Meu primeiro erro mudou o rumo do jogo. Pedi desculpas à equipe”, disse Lunin após a derrota. “Já aconteceu comigo antes, a única coisa é que sinto muito pelos meus companheiros, que fizeram um grande esforço e trabalho, e o meu erro complicou o jogo para eles”, acrescentou o goleiro.

Só quando o placar já marcava 3 a 0 a Ucrânia conseguiu criar chances de perigo, as principais em uma finalização do atacante Mikhaylo Mudryk (83′) que assustou o goleiro Florin Nita e em um chute de Roman Yaremchuk (90’+1) que explodiu na trave.

“Esta geração mostra uma alma e tem um coração. Nunca tivemos isso antes. É um grande dia para a Romênia e uma vitória histórica. Esta vitória significa realmente muito para nós”, declarou o técnico da seleção romena, Edward Iordanescu, na entrevista coletiva pós-jogo.

Iordanescu, porém, não quer cair na euforia e já pensa no jogo contra a Bélgica, no próximo sábado. “Temos que manter os pés no chão. Temos que continuar no nosso caminho, focados. Este jogo vai ser muito complicado contra uma equipe que pode conquistar o título”, acrescentou o treinador.

