Espanha goleia Geórgia e garante vaga nas quartas da Eurocopa

Espanhóis começaram atrás no placar, mas reverteram o resultado; ‘La Roja’ enfrenta a Alemanha na próxima fase

EFE/EPA/MOHAMED MESSARA Lamine Yamal, da Espanha, comemora gol marcado pela Espanha



A Espanha derrotou a Geórgia por 4 a 1 e avançou para a próxima fase da Eurocopa. Os espanhóis, que terminaram com a melhor campanha da fase de grupo, saíram atrás do placar, após um gol contra feito por Robin Le Normand. Apesar de ser melhor no jogo, enquanto a Geórgia dependia de um contra-ataque para chegar a área espanhola, a La Roja encontrava dificuldades para marcar. Mas não desistiu. Aos 38 minutos do primeiro tempo, conseguiu chegar ao empate com Rodri, em um chute rasteiro de fora da área, levando a partida empatada para o intervalo. Na volta para a etapa final os espanhóis não deram chance e fizeram o segundo logo no começo com Fabián Ruiz. Com maior controle do jogo, não foi difícil para que a Espanha mantivesse a sua vantagem e ampliasse ainda mais o placar com Nico Willians e Dani Olmo. A La Roja ainda chegou a fazer mais um, porém foi anulado por impedimento. Perdendo o jogo, a Gerógia, que surpreendentemente chegou às oitavas da Eurocopa pela primeira vez, não conseguia jogar. Com o resultado, a Espanha avança para a próxima fase e pega a Alemanha.