Espanha liquida jogo no primeiro tempo e atropela a Croácia na estreia da Eurocopa

Melhor em campo, Fabián Ruiz deu passe para Morata abrir o placar, marcou uma pintura e só não participou do gol de Carvajal; seleção croata perdeu pênalti no segundo tempo

J.J. Guillén/EFE Rodri, capitão da Espanha, agradece o apoio dos torcedores após vitória sobre a Croácia em Berlim



Com 45 minutos iniciais arrasadores, a seleção espanhola vence a Croácia por 3 a 0, em Berlim, na estreia de ambas na Eurocopa de 2024. Comandados em campo pelo craque veterano Modric, os croatas até tiveram um bom início, mas desabaram após o gol de Morata, aos 29 minutos. Fabián Ruiz ampliou três minutos depois e Carvajal, um dos heróis do Real Madrid no título da Liga dos Campeões, fez o terceiro gol espanhol nos acréscimos. O gol de Ruiz, o melhor em campo, foi uma pintura. Ele recebeu na meia-lua, livrou-se de dois marcadores e colocou no canto direito do goleiro Livakovic. O meio-campista do PSG ainda deu o passe para Morata abrir o placar.

Com o jogo praticamente definido, a Espanha só administrou o jogo no segundo tempo. A Croácia teve ótima chance para diminuir aos 35 minutos, após pênalti de Rodri em Petkovic. O craque do Manchester City correu sério risco de ser expulso ao impedir com falta o gol croata, mas, após conversar com o VAR, o árbitro inglês Michael Oliver decidiu não revisar o lance e manteve o cartão amarelo. Na cobrança, Unai Simon foi buscar a bola de Petkovic, Perisic pegou o rebote e o atacante camisa 17 marcou em sua segunda chance. No entanto, o VAR apontou invasão de Perisic e anulou o gol de honra croata.