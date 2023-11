Espanha, Portugal e Bélgica terminam eliminatórias para a Euro com vitória e na liderança; veja os resultados

Destaque da seleção belga, Lulaku fez cinco gols na goleada sobre Azerbaijão

Pablo García/EFE/RFEF Ferrán Torres (11) aguarda os companheiros para celebrar seu gol contra a Geórgia



Quatro grupos das eliminatórias para a Eurocopa de 2024 tiveram neste domingo, 19, os seus últimos jogos. Seleções que estão no grupo de favoritas para o torneio do ano que vem, Espanha (Grupo A), Bélgica (Grupo F) e Portugal (Grupo J) venceram seus jogos e confirmaram a liderança em suas respectivas chaves. Primeira dessas três a entrar em campo, a seleção belga goleou Azerbaijão por 5 a 0, em Bruxelas, com quatro gols de Lukaku (todos no primeiro tempo). Já a Fúria fez um primeiro tempo insosso com a Geórgia, mas deslanchou no segundo e venceu por 3 a 1. No entanto, o meia Gavi, do Barcelona, saiu com dores no joelho. O duelo foi disputado em Valladolid. Também em casa, Portugal fez 2 a 0 na Islândia com gols de Bruno Fernandes e Ricardo Horta. No Grupo G, a Sérvia, diante de sua torcida, conquistou o ponto que precisava no empate por 2 a 2 com a Bulgária. Montenegro precisava secar os sérvios e derrotar a já classificada Hungria, mas perdeu para em Budapeste por 3 a 1.

Confira os resultados deste domingo

Grupo A

Escócia 3 x 3 Noruega

Espanha 3 x 1 Geórgia

Grupo F

Bélgica 5 x 0 Azerbaijão

Suécia 2 x 0 Estônia

Grupo G

Hungria 3 x 1 Montenegro

Sérvia 2 x 2 Bulgária

Grupo J

Bósnia e Herzegovina 1 x 2 Eslováquia

Eslováquia 1 x 2 Liechtenstein

Portugal 2 x 0 Islândia