Espanha vence Geórgia nos acréscimos e evita novo tropeço nas Eliminatórias 

Reprodução Ferrán Torres marcou para a Espanha contra a Geórgia



A Espanha sofreu muito, mas conseguiu a primeira vitória nas Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo de 2022, neste domingo, 28, ao bater a Geórgia por 2 a 1, fora de casa. Após sair atrás da equipe mandante, que marcou com Kvaratskhelia, a Fúria virou no segundo tempo com gols de Ferrán Torres e Olmo, sendo o segundo já aos 46 minutos do segundo tempo. Com o resultado, os espanhóis evitam um novo tropeço – na rodada inaugural, a seleção espanhola ficou no empate com a Grécia. Agora, a Espanha passa a liderar o Grupo B com quatro pontos, mas pode ser ultrapassada pela Suécia, detentora de três pontos e que enfrenta Kosovo, ainda hoje.

A Espanha controlou as ações na etapa inicial, tendo mais de 80% da posse de bola e ocupando o campo defensivo da Geórgia. O gigante europeu, no entanto, não teve objetividade e profundidade para atacar o adversário, pouco incomodando o rival. Os mandantes, por sua vez, se aplicaram na marcação e foram recompensados aos 42 minutos, quando Kvaratskhelia recebeu em boas condições e bateu na saída do goleiro. Na segunda etapa, a seleção espanhola voltou mais ligada e empatou aos 10 minutos com Ferrán Torres, pegou sobra dentro da área e bateu com liberdade. Já aos 46, Olmo viu o goleiro adiantado e soltou uma bomba, no ângulo, sem condições de defesa.