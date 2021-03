Cristiano Ronaldo se revolta com gol não marcado no empate em Sérvia x Portugal; assista

Em jogo válido pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2022, o craque português deixou o campo indignado ao alegar que a bola teria ultrapassado a linha em chute feito no último minuto

EFE/EPA/Andrej Cukic Cristiano Ronaldo deixou o campo chateado após o empate entre Sérvia e Portugal



A Sérvia lutou até o fim e buscou o empate em 2 a 2 com Portugal, neste sábado, 27, na cidade de Belgrado, em confronto válido pela segunda rodada das Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo 2022. Diogo Jota abriu e ampliou o placar para os visitantes no primeiro tempo, mas Mitrovic e Kostic deixaram tudo igual na etapa complementar. O protagonista do confronto, no entanto, foi Cristiano Ronaldo, que deixou o campo revoltado após chutar uma bola no último lance. A bola ultrapassou a linha do gol, mas a arbitragem não assinalou o tento para o gajo – vale lembrar que não existe VAR (árbitro de vídeo) na competição. Assista ao vídeo abaixo.

A seleção portuguesa, conhecida por ter uma geração de ouro, não fez um primeiro tempo tão brilhante assim, mas foi eficiente e balançou as redes nos dois chutes que deu ao gol da Sérvia. Primeiro, Diogo Jota aproveitou cruzamento de Cristiano Ronaldo e testou firme para as redes. Depois, Cédri fez a ultrapassagem, recebeu de Bernardo Silva e levantou na medida para o atacante do Liverpool fazer o segundo com a cabeça. Na segunda etapa, porém, a Sérvia voltou mais ligada e diminuiu em menos de um minuto, com Mitrovic, que subiu mais que os portugueses para marcar. Já aos 14, em lindo contra-ataque, os sérvios igualaram com Kostic, que bateu na saída do goleiro. Já aos 49 do segundo tempo, Cristiano bateu com estilo para dar a vitória a Portugal, mas foi impedido pela arbitragem e deixou o campo furioso.