Especulado no Botafogo, Cavani desfalca United contra o Atlético de Madrid pela Liga dos Campeões

Em entrevista coletiva, o técnico interino Ralf Rangnick declarou que o atacante segue tratando uma lesão na virilha

Reprodução/ Twitter UEFA Europa League Edinson Cavani está em baixa no Manchester United e pode voltar ao futebol sul-americano



O Manchester United não poderá contar com Edinson Cavani na partida contra o Atlético de Madrid, marcada para esta quarta-feira, 23, no Wanda Metropolitano, na Espanha, e válida pela ida das oitavas de final da Liga dos Campeões. Em entrevista coletiva, o técnico interino Ralf Rangnick declarou que o atacante segue tratando uma lesão na virilha, desfalcando a delegação que viaja para a capital espanhola. “Edi não vai fazer a viagem. Ele não treinou e não treina há algumas semanas. Ele tem problemas na virilha e, desde que ele não se sente pronto para correr totalmente, não faz sentido treiná-lo” disse o comandante.

Sem entrar em campo há 15 dias, Cavani perdeu espaço no Manchester United após a chegada de Cristiano Ronaldo. Na atual temporada, por exemplo, o uruguaio soma apenas 15 jogos, contribuindo com 2 gols marcados e 1 assistência. Com contrato somente até a metade de 2022, o atacante voltou a ser especulado no futebol brasileiro. Depois de receber ofertas do Corinthians, o centroavante virou alvo do Botafogo, informou o “Lance!”, na última segunda-feira. “Novo rico” do Rio de Janeiro, o Glorioso terá o investidor John Textor como sócio majoritário – o empresário promete fazer grandes investimentos. Apesar disso, na última segunda-feira, o estadunidense descartou a chegada de Luis Suárez, compatriota de Cavani e que atua no Atlético de Madrid.