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Estreante na Copa do Mundo, Jordânia apresenta os 26 convocados; veja

Equipe do Oriente Médio estreia na competição diante dos austríacos, às 1h (horário de Brasília) do dia 17 de junho, em Dallas

  • Por Jovem Pan
  • 02/06/2026 20h22
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AHMAD ALAMEEN / AFP Atacante jordaniano Hamza Al-Dardour Atacante jordaniano Hamza Al-Dardour ficou fora da lista de convocados

A Jordânia, que vai disputar a Copa do Mundo pela primeira vez, divulgou nesta terça-feira (02) a lista dos 26 convocados que vão defender a Seleção no mundial que começa no dia 11 de junho e será disputado em três países: Canadá, Estados Unidos e México.

A equipe do Oriente Médio estreia na competição diante dos austríacos, às 1h (horário de Brasília) do dia 17 de junho, em Dallas. O segundo será contra a Argélia, às 0h (horário de Brasília) do dia 23 de junho, em Santa Clara. A seleção jordaniana encerra a primeira fase diante da Argentina, novamente em Dallas, às 23h do dia 27.

Confira a lista de convocados

Goleiros

  • Yazeed Abu Laila (Al-Hussein)
  • Abdullah Al-Fakhouri (Al-Wehdat)
  • Nour Bani Attiah (Al-Faisaly)

Defensores

  • Abdallah Nasib (Al-Zawraa)
  • Saed Al-Rosan ((Al-Hussein)
  • Yazan Al-Arab (Seul)
  • Saleem Obaid (Al-Hussein)
  • Mohammad Abualnadi (Selangor)
  • Husam Abu Dahab (Al-Salmiya)
  • Ihsan Haddad (Al-Hussein)
  • Anas Badawi (Al-Faisaly)
  • Mohannad Abu Taha (Al-Quwa Al-Jawiya)
  • Mohammad Abu Hashish (Al-Karma);

Meio-campistas

  • Nour Al-Rawabdeh (Selangor)
  • Nizar Al-Rashdan (Qatar SC)
  • Ibrahim Sadeh (Al-Karma)
  • Rajaei Ayed ((Al-Hussein)
  • Amer Jamous (Al-Zawraa)
  • Mohammad Al-Dawoud (Al-Wehdat)

Atacantes

  • Mahmoud Al-Mardi (Al-Hussein)
  • Musa Al-Taamari (Rennes)
  • Mohammad Abu Zrayq (Raja CA)
  • Ali Al-Azaizeh (Al-Shabab)
  • Odeh Fakhouri (Pyramids)
  • Ibrahim Sabra (Lokomotiva Zagreb)
  • Ali Olwan (Al-Sailiy
Jordânia anuncia os 26 convocados para a Copa do Mundo 2026 — Foto: Divulgação / Jordan FA

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