Estreante na Copa do Mundo, Jordânia apresenta os 26 convocados; veja

Equipe do Oriente Médio estreia na competição diante dos austríacos, às 1h (horário de Brasília) do dia 17 de junho, em Dallas

AHMAD ALAMEEN / AFP Atacante jordaniano Hamza Al-Dardour ficou fora da lista de convocados



A Jordânia, que vai disputar a Copa do Mundo pela primeira vez, divulgou nesta terça-feira (02) a lista dos 26 convocados que vão defender a Seleção no mundial que começa no dia 11 de junho e será disputado em três países: Canadá, Estados Unidos e México.

A equipe do Oriente Médio estreia na competição diante dos austríacos, às 1h (horário de Brasília) do dia 17 de junho, em Dallas. O segundo será contra a Argélia, às 0h (horário de Brasília) do dia 23 de junho, em Santa Clara. A seleção jordaniana encerra a primeira fase diante da Argentina, novamente em Dallas, às 23h do dia 27.

Confira a lista de convocados

Goleiros

Yazeed Abu Laila (Al-Hussein)

Abdullah Al-Fakhouri (Al-Wehdat)

Nour Bani Attiah (Al-Faisaly)

Defensores

Abdallah Nasib (Al-Zawraa)

Saed Al-Rosan ((Al-Hussein)

Yazan Al-Arab (Seul)

Saleem Obaid (Al-Hussein)

Mohammad Abualnadi (Selangor)

Husam Abu Dahab (Al-Salmiya)

Ihsan Haddad (Al-Hussein)

Anas Badawi (Al-Faisaly)

Mohannad Abu Taha (Al-Quwa Al-Jawiya)

Mohammad Abu Hashish (Al-Karma);

Meio-campistas

Nour Al-Rawabdeh (Selangor)

Nizar Al-Rashdan (Qatar SC)

Ibrahim Sadeh (Al-Karma)

Rajaei Ayed ((Al-Hussein)

Amer Jamous (Al-Zawraa)

Mohammad Al-Dawoud (Al-Wehdat)

Atacantes