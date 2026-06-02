Estreante na Copa do Mundo, Jordânia apresenta os 26 convocados; veja
Equipe do Oriente Médio estreia na competição diante dos austríacos, às 1h (horário de Brasília) do dia 17 de junho, em Dallas
AHMAD ALAMEEN / AFPAtacante jordaniano Hamza Al-Dardour ficou fora da lista de convocados
A Jordânia, que vai disputar a Copa do Mundo pela primeira vez, divulgou nesta terça-feira (02) a lista dos 26 convocados que vão defender a Seleção no mundial que começa no dia 11 de junho e será disputado em três países: Canadá, Estados Unidos e México.
A equipe do Oriente Médio estreia na competição diante dos austríacos, às 1h (horário de Brasília) do dia 17 de junho, em Dallas. O segundo será contra a Argélia, às 0h (horário de Brasília) do dia 23 de junho, em Santa Clara. A seleção jordaniana encerra a primeira fase diante da Argentina, novamente em Dallas, às 23h do dia 27.
Confira a lista de convocados
Goleiros
- Yazeed Abu Laila (Al-Hussein)
- Abdullah Al-Fakhouri (Al-Wehdat)
- Nour Bani Attiah (Al-Faisaly)
Defensores
- Abdallah Nasib (Al-Zawraa)
- Saed Al-Rosan ((Al-Hussein)
- Yazan Al-Arab (Seul)
- Saleem Obaid (Al-Hussein)
- Mohammad Abualnadi (Selangor)
- Husam Abu Dahab (Al-Salmiya)
- Ihsan Haddad (Al-Hussein)
- Anas Badawi (Al-Faisaly)
- Mohannad Abu Taha (Al-Quwa Al-Jawiya)
- Mohammad Abu Hashish (Al-Karma);
Meio-campistas
- Nour Al-Rawabdeh (Selangor)
- Nizar Al-Rashdan (Qatar SC)
- Ibrahim Sadeh (Al-Karma)
- Rajaei Ayed ((Al-Hussein)
- Amer Jamous (Al-Zawraa)
- Mohammad Al-Dawoud (Al-Wehdat)
Atacantes
- Mahmoud Al-Mardi (Al-Hussein)
- Musa Al-Taamari (Rennes)
- Mohammad Abu Zrayq (Raja CA)
- Ali Al-Azaizeh (Al-Shabab)
- Odeh Fakhouri (Pyramids)
- Ibrahim Sabra (Lokomotiva Zagreb)
- Ali Olwan (Al-Sailiy
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