Santos tem pena reduzida pelo STJD e vai receber torcida na Vila Belmiro contra o Grêmio

Alvinegro praiano poderá contar com o apoio de sua torcida no próximo duelo como mandante no Brasileirão

FERNANDA LUZ/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO Torcida do Santos fazendo a festa na Vila Belmiro



O Supremo Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) decidiu nesta quarta-feira, 9, reduzir a pena do Santos de oito para quatro jogos com portões fechados na Vila Belmiro. Como o Peixe já cumpriu quatro partidas, a equipe comandada pelo técnico Diego Aguirre poderá contar com o apoio de sua torcida no próximo duelo como mandante no Brasileirão, marcado para 20 de agosto, diante do Grêmio. A punição teve relação com os atos de vandalismo praticado por torcedores santistas no clássico diante do Corinthians, em 21 de junho. Na ocasião, algumas bombas foram atiradas no gramado, colocando em risco a segurança dos atletas. Por isso, o Alvinegro praiano foi indicado nos parágrafos I e III do artigo 213 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD): “deixar de tomar providências capazes de prevenir e reprimir”, que abrange “desordem em su praça”. Já o parágrafo terceiro enfatiza os “lançamentos de objetos no campo de disputa”.