Estrela do Chelsea espera encarar Palmeiras na final do Mundial: ‘Time com fome de vitória’

O meia-atacante Mason Mount, estrela do Chelsea, espera enfrentar o Palmeiras na final do Mundial de Clubes, marcada para o próximo sábado, 12. Mesmo com as duas equipes precisando passar pelas semifinais, o britânico disse que encarar o Alviverde seria “formidável”, exaltando o time de Abel Ferreira. Em entrevista ao canal dos “Blues”, nesta segunda-feira, 7, o britânico contou que assistiu à final da última Copa Libertadores da América, vencida pelo Verdão sobre o Flamengo. “Eu assisti ao jogo com o Thiago e o Jorginho enquanto comíamos no hotel. O Thiago [Silva] montou o iPad dele no final da mesa, então nós pudemos acompanhar à final inteira. Eles assistem muito, mas eu não tinha visto muitos jogos antes. Palmeiras me pareceu um time muito agressivo, com fome de vitória. Parecem uma equipe muito boa. Venceram a final e mostraram muito coração”, exaltou.

Para o duelo entre Chelsea e Palmeiras acontecer, a equipe brasileira precisará passar pelo Al Ahly (Egito) nesta terça-feira, 8. Os atuais campeões europeus, por sua vez, terão que despachar o Al Hilal, atual vencedor da Liga dos Campeões da Ásia, no dia seguinte. “Nosso foco é sempre no próximo jogo, porque eles virão fortes e rápidos, mas queremos muito ganhar o Mundial. O Chelsea nunca ganhou, e nós queremos vencer, como qualquer competição que disputamos. Temos que ter a mentalidade vencedora, e espero que seja ao final uma boa viagem para nós”, disse Mount, que já está treinando com o restante do grupo em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes.