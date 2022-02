‘É bem mais fácil o Palmeiras perder para o Al Ahly do que ganhar do Chelsea’, diz Flavio Prado 

Na véspera do confronto do Alviverde contra o Al Ahly (Egito), pela semifinal do torneio da Fifa, o jornalista participou do programa ‘Bate-Pronto’ e afirmou que o time brasileiro não é favorito contra os africanos

Montagem sobre fotos/Reprodução/Jovem Pan/Palmeiras/EFE/EPA/ALI HAIDER Flavio Prado falou sobre a possibilidade do Palmeiras ganhar o título inédito do Mundial de Clubes



O comentarista Flavio Prado, do Grupo Jovem Pan, não demonstrou muita empolgação com a possibilidade do Palmeiras ganhar o seu primeiro título do Mundial de Clubes nesta semana. Na véspera do confronto do Alviverde contra o Al Ahly (Egito), pela semifinal do torneio da Fifa, o jornalista participou do programa “Bate-Pronto” e afirmou que o time brasileiro não é favorito contra os africanos. Ainda no entendimento no profissional da JP, a chance da equipe comandada por Abel Ferreira bater o Chelsea em uma eventual final é remota. O time inglês, vale lembrar, terá que ganhar do Al Hilal (Arábia Saudita) na próxima quarta-feira, 9, para ir à decisão.

“Eu vou falar do Palmeiras, mas poderia ser Flamengo ou Atlético-MG, os outros grandes do momento no Brasil. É bem mais fácil o Palmeiras perder do Al Ahly do que ganhar do Chelsea. Bem mais fácil! O jogo de amanhã será muito disputado, 50% de chances para cada lado. Já na final do próximo sábado, independente quem passe, os ingleses são amplamente favoritos. Atualmente, só existe futebol na Europa. O resto é tudo do mesmo nível! Os grandes jogadores de Brasil, Argentina, África… Estão todos na Europa!”, disse Flavio Prado.

Assista ao debate sobre o Mundial de Clubes abaixo: