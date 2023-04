Estudo coloca quatro brasileiros entre as dez principais promessas do futebol mundial; veja a lista

Levantamento do CIES, que considerou atletas com até 20 anos, também coloca 2 espanhóis no top 10

MAURÍCIO DE SOUZA/DIÁRIO DO LITORAL/ESTADÃO CONTEÚDO Marcos Leonardo comemora gol do Santos



O Brasil tem quatro jogadores entre as dez principais promessas do futebol mundial, informou um relatório elaborado pelo CIES (Centro Internacional do Estudo do Esporte), divulgado nesta quarta-feira, 26. De acordo com o estudo, que considerou atletas com até 20 anos, os atacantes Marcos Leonardo e Ângelo (ambos do Santos), Vitor Roque (Athletico-PR) e Endrick (Palmeiras) estão no top 10 de principais joias. Quem lidera o ranking é o meio-campista espanhol Pablo Gavi (Barcelona), seguido da estrela inglesa Jude Bellingham (Borussia Dortmund). Depois, o centroavante Marcos Leonardo completa o pódio. Para fazer o levantamento, o CIES 200 jogadores em 75 ligas nacionais, separados por posição em campo. Joia do Vasco, Andrey Santos aparece no 12º lugar. Veja a lista abaixo.

Veja o top 10 do ranking do CIES: