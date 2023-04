Abel Ferreira, técnico do Palmeiras, entra no radar de time da França

De acordo com a imprensa francesa, o português tem a concorrência de Paulo Fonseca, Franck Haise e Régis Le Bris

ALE VIANNA/W9 PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Abel Ferreira é um dos treinadores mais vitoriosos da história do Palmeiras



O treinador Abel Ferreira, do Palmeiras, está no radar do Nice, da França. Essa, ao menos, é a informação divulgada pela “RMC Sport”, nesta terça-feira, 25. De acordo com a publicação, o palmeirense tem a concorrência de Paulo Fonseca, Franck Haise e Régis Le Bris. Segundo a matéria, Didier Digard, no comando da equipe francesa desde janeiro, vive um momento ruim no clube e terá sua situação avaliada ao fim da temporada, em junho deste ano. Atualmente, o time é apenas o décimo colocado na tabela do Campeonato Francês e tem pequenas chances de disputar uma competição europeia na próxima temporada. Abel, por sua vez, é ídolo no Verdão e já soma oito títulos desde que desembarcou no Brasil. Na última vez em que foi perguntado sobre deixar o Alviverde, depois da conquista do Estadual, o português afirmou que pretende continuar no clube. Oficialmente, os palestrinos afirmam que não receberam nenhum contato.

“Eles (auxiliares) não querem sair daqui (risos). Nós somos o time do amor, o time da virada. Já disse que sou um treinador que gosta de estar onde querem que eu esteja”, declarou, em entrevista coletiva, concedida no dia 9 de abril. O comandante, por outro lado, admitiu ter recebido propostas e falou da distância para sua terra natal. “Eu disse (ao Galiotte, antes da primeira Libertadores): ‘Esse é o clube dos sonhos de qualquer treinador. Só tem um defeito, que é um oceano no meio, dez horas de distância da minha família e meus pais’. De resto é um clube top. Sei como funciona se não ganhar, igual para todos os treinadores. Mas como eu disse, gostamos muito de estar aqui. O clube sabe, já várias propostas chegaram. Eu digo que não quero que me liguem, sabem que eu tenho um plano para mim. O futebol é dinâmico. Tenho minha família aqui. Tenho que pensar no todo, não posso ser egoísta. O próximo passo tem que ser muito bem pensado”, continuou.