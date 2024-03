Eurocopa conhecerá os últimos três classificados nesta semana; veja quem está na repescagem

Geórgia, Grécia, Islândia, País de Gales e Polônia lutam para conseguir disputar a competição que começa no dia 14 de junho

EFE/EPA/Leszek Szymanski POLÔNIA FORA Capitão da seleção polaca de futebol, Robert Lewandowski, participa numa sessão de treino da selecção nacional de futebol em Cardiff, País de Gales



Geórgia, Grécia, Islândia, País de Gales e Polônia disputam nesta semana as três últimas vagas restantes da Eurocopa 2024. Os três duelos vão ser realizados nesta terça-feira, 26. A classificação ucraniana pode dar à Euro, que acontece do dia 14 de junho até 14 de julho, uma dimensão geopolítica que já costuma fazer parte das grandes competições esportivas internacionais. Jogando como mandante, a seleção da Ucrânia vai receber a Islândia na cidade de Wroclaw, na vizinha Polônia, país que já recebeu jogos do Shakhtar Donetsk em torneios europeus nesta temporada. Contudo, os ucranianos não vão ter vida fácil, pois no último jogo os islandeses golearam Israel por 4 a 1, com hat-trick de Robert Gudmundsson. O vencedor desta ‘Via B’ da repescagem vai à Eurocopa no Grupo E, ao lado de Bélgica, Eslováquia e Romênia.

No mesmo horário de Ucrânia x Islândia, será disputado o jogo mais atrativo, a priori, entre País de Gales e a Polônia de Robert Lewandowski, que aos 35 anos não quer desperdiçar uma de suas últimas oportunidades de participar de uma competição de seleções. O atacante do Barcelona é a referência ofensiva da seleção polonesa, apesar de ter passado em branco na goleada sobre a Estônia por 5 a 1 na rodada passada. Já o País de Gales parece ter superado a aposentadoria do astro Gareth Bale e está próximo de participar de sua terceira Euro consecutiva, depois de passar mais de 50 anos sem ir a grandes torneios.

O vencedor deste duelo vai integrar o Grupo D da Eurocopa, que também tem França, Holanda e Áustria. Por fim, a Grécia visita a Geórgia para tentar jogar o torneio continental no Grupo F, junto com Portugal, Turquia e República Tcheca.

Jogos da Repescagem para a Eurocopa:

Geórgia x Grécia – 14h

Ucrânia x Islândia – 16h45

País de Gales x Polônia – 16h45

*Com informações da AFP