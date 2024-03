Com gol relâmpago, Alemanha vence amistoso contra a França por 2 a 0

Alemães abriram placar com oito segundos, e ampliaram ainda na primeira etapa da partida

Olivier CHASSIGNOLE / AFP Meio-campista alemão nº 07 Kai Havertz (R) comemora após marcar o segundo gol da Alemanha com o atacante alemão nº 10 Jamal Musiala (L) durante o amistoso de futebol entre França e Alemanha, no Groupama Stadium em Decines-Charpieu



A Alemanha venceu a França neste sábado, 23, por 2 a 0, em um amistoso entre dois sérios candidatos à conquista da Eurocopa-2024 – faltam apenas três meses para o início da competição que será disputada em solo alemão. No Groupama Stadium, casa do Lyon e localizado na periferia da cidade, os jogadores comandados pelo técnico Julian Nagelsmann não perderam tempo em mostrar que, apesar de ser um amistoso, iriam levar muito a sério: Florian Wirtz, uma das peças-chave de Xabi Alonso no sensacional Bayer Leverkusen, abriu o placar aos 8,5 segundos de jogo.

Após receber o pontapé inicial, Toni Kroos, em seu retorno à ‘Mannschaft’, deu um passe longo buscando Wirtz, que dominou e não hesitou em chutar a 25 metros do gol. O goleiro Brice Samba, só conseguiu acompanhar com os olhos a trajetória da bola até o fundo da rede. Já no início do segundo tempo, um passe de Wirtz deixou Jamal Musiala na área cara a cara com Samba, e após correr em direção à linha de fundo, o atacante do Bayern de Munique decidiu mandar um passe para o centro da área, onde Kai Havertz apareceu para ampliar (49′).

“Demos bons passos adiante, passos importantes, obviamente podemos estar muito satisfeitos, são quase as últimas oportunidades de encontrar a confiança para a Eurocopa. É isso que nos resta”, disse Kroos sobre o torneio que será disputado de 14 de junho a 14 de julho. Já os astros da França e especialmente Kylian Mbappé foram discretos, numa partida em que, pela primeira vez em sete anos, Antoine Griezmann não jogou, após ter sido cortado da lista de convocados devido a uma lesão no tornozelo.

Com o moral elevado após esta vitória, a Alemanha terá mais um teste complicado: recebe a Holanda em Frankfurt na terça-feira, 26. Na Euro-2024, os anfitriões (campeões em 1972, 1980 e 1996) terão pela frente Escócia, Hungria e Suíça no grupo A. Já a França (campeã em 1984 e 2000) está no grupo D e enfrentará Holanda, Áustria e o vencedor do playoff entre Polônia e País de Gales, que também será disputado na terça.