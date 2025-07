Eurocopa Feminina: confira os dias e horários dos jogos das quartas de final

Das 16 equipes que disputaram a competição, apenas oito conseguiram avançar para as quartas de final, que começa a ser disputada na quarta-feira (16)

Photo by SEBASTIEN BOZON / AF Meio-campista espanhola nº 11 Alexia Putellas (2ª direita) é parabenizada pelas companheiras de equipe após marcar o terceiro gol de sua equipe durante a partida de futebol do Grupo B da Eurocopa Feminina da UEFA 2025 entre Espanha e Portugal no estádio Wankdorf em Berna



Encerrou neste domingo (13) a fase de grupos da Eurocopa Feminina. Das 16 equipes que disputaram a competição, apenas oito conseguiram avançar para as quartas de final, que começa a ser disputada na quarta-feira (16). Quatro seleções: Noruega, Espanha, Suécia e França, encerraram a fase de grupos com 100% de aproveitamento. Elas não perderam e não empataram nenhum jogo, venceram todos. Noruega e Suécia, já foram campeãs do torneio, enquanto a Espanha, atual campeã mundia, e a França, buscam o seu primeiro título da competição. A final da Eurocopa 2025 está marcada para o dia 27 de julho.

Confias os dias e horário dos confrontos:

Quarta, 16 de julho

16h – Noruega x Itália

Quinta, 17 de julho

16h – Suécia x Inglaterra

Sexta, 18 julho

16h – Espanha x Suíça

Sábado, 19 de julho