Lamine Yamal é denunciado após contratar pessoas com nanismo como atração de festa

A Associação de Pessoas com Acondroplasia e outras Displasias Esqueléticas com Nanismo (ADEE), entidade da Confederação Espanhola de Pessoas com Deficiências Físicas e Orgânicas (COCEMFE), anunciou uma ação legal contra o jogador espanhol Lamine Yamal, do Barcelona, por ter contratado pessoas com nanismo para animar sua festa de 18 anos. A organização condenou os fatos em comunicado no qual anuncia “ações legais e sociais” para “salvaguardar a dignidade das pessoas com deficiência”. A ADEE considera que o que aconteceu na festa de maioridade do jogador do FC Barcelona violou “não só a legislação vigente, mas também os valores éticos fundamentais de uma sociedade que se pretende igualitária e respeitosa”.

De acordo com a associação, pessoas com nanismo foram contratadas para a festa “apenas para atividades de show e atração”, práticas consideradas “intoleráveis”, pois “perpetuam estereótipos, alimentam a discriminação e prejudicam a imagem e os direitos das pessoas com acondroplasia ou outras displasias esqueléticas, bem como de todas as pessoas com deficiência”.

“Quando uma pessoa com influência social se envolve em tais situações, o dano é ainda maior, pois transmite à sociedade – especialmente aos jovens – que a discriminação é aceitável. Precisamos erradicar a objetificação da diferença e educar para o respeito e a equidade”, disse a presidente da ADEE, Carolina Puente.

*Com informações da EFE

