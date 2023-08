Ex-Palmeiras, Gustavo Scarpa é emprestado pelo Nottingham Forest ao Olympiacos

Sem espaço na equipe britânica, o brasileiro preferiu deixar a Premier League e migrar para o time grego

Reprodução/ instagram @NFFC Gustavo Scarpa deixou o Nottingham Forest com apenas dez jogos



O meio-campista Gustavo Scarpa, de passagem de sucesso pelo Palmeiras, não continuará no Nottingham Forest. Na tarde desta quinta-feira, 17, o armador foi cedido por empréstimo ao Olympiacos, da Grécia, por uma temporada. Sem espaço na equipe britânica, o brasileiro preferiu deixar a Premier League e migrar para o time grego, que buscava um jogador para o setor desde a saída do colombiano James Rodríguez. Ao todo, Scarpa fez apenas dez partidas pela equipe inglesa e não conseguiu anotar gols ou dar assistências. Nas últimas semanas, alguns veículos de comunicação ainda cogitaram o retorno do atleta ao Brasil. O desejo de continuar na Europa, entretanto, afastou qualquer possibilidade. Através das redes sociais, ele postou uma foto embarcando para o país do Sul da Europa. No Nottingham Forest, o meia de 29 anos tem contrato até junho de 2026.