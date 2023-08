Com gol no fim, Palmeiras vence o Cruzeiro e assume a vice-liderança do Brasileirão

Flaco López marcou aos 50 minutos e deu a vitória ao Verdão por 1 a 0

YURI MURAKAMI/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO Palmeiras e Cruzeiro não fizeram um jogo bom nesta segunda-feira



Palmeiras e Cruzeiro se enfrentaram nesta segunda-feira, 14, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro e o jogo deu sono. Nos minutos finais, Palmeiras venceu por 1 a 0. Em um Allianz Parque com bom público, Abel fez algumas mudanças na equipe titular e o alviverde teve dificuldades de finalização. Do outro lado, o Cruzeiro seguia o mesmo ritmo. No segundo tempo, os treinadores fizeram mudanças e a Raposa melhorou. No entanto, apesar de ter boas chances, não conseguiu balançar as redes. Até que nos acréscimos, aos 50 minutos, Flaco López desviou cobrança de falta e deu a vitória ao Verdão. O resultado deixa o Palmeiras em segundo, 13 pontos atrás do líder Botafogo. O Cruzeiro é o 12º. As equipes só voltam a campo no fim de semana, pelo Brasileirão, para o início do returno. O alviverde viaja para enfrentar o Cuiabá e o Cruzeiro recebe o Corinthians.