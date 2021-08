Ex-Santos, Luan Peres tem casa invadida na França durante partida do Olympique de Marseille

Roubo ocorreu neste domingo, 15, enquanto o jogador estava em campo; ninguém se feriu

Reprodução/ Instagram @luanperes94 Luan se transferiu para o Olympique de Marseille nesta temporada



O zagueiro Luan Peres, ex-Santos, informou em suas redes sociais que teve a casa invadida e roubada enquanto estava em campo com o Olympique de Marseille, na França, contra o Bordeux. O brasileiro disse que foi apenas um susto e que todos estão bem. “Pessoal. No último domingo (15) enquanto estávamos no jogo, tivemos nossa casa invadida por ladrões. Após o susto, estamos passando para avisar que felizmente tivemos apenas danos materiais. Só agradecer todos os torcedores que nos mandaram mensagens e apoio incondicional do clube, que nos deu todo o suporte necessário. Vamos em frente”, escreveu Luan em uma postagem no Instagram. É recorrente que jogadores de futebol tenham suas casas assaltadas na França. Em março deste ano, as famílias de Dí Maria e Marquinhos foram sequestradas enquanto os atletas atuavam pelo Paris Saint-Germain no Campeonato Francês. Felizmente todos ficaram bem e somente bens materiais foram levados. O brasileiro Thiago Silva, que hoje defende o Chelsea, também já teve sua casa invadida enquanto estava no PSG, em 2018.