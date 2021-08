Santos anuncia contratação por empréstimo do meia Augusto, do Real Madrid

Formado nas categorias de base do São Paulo, o jogador foi para a equipe merengue aos 17 anos; na Espanha, ele atuou por Real Madrid Castilla, CD Leonesa e Las Rozas

Reprodução/Santos FC Augusto Galván assinou contrato com o Santos até a metade de 2022



O Santos anunciou na tarde desta segunda-feira, 16, a contratação por empréstimo do meio-campista Augusto Galván, que pertence ao Real Madrid. Em comunicado, o Peixe informou que o jovem de 22 anos assinou vínculo com o clube até junho de 2022, data em que o contrato armador se encerra com o time espanhol. Formado nas categorias de base do São Paulo, o jogador foi para a equipe merengue aos 17 anos. Na Espanha, ele atuou por Real Madrid Castilla, CD Leonesa e Las Rozas – todos de divisões inferiores da La Liga. “A alegria é imensa. Desde pequeno eu assistia os jogos do Santos, vi ídolos que jogaram aqui e ter a oportunidade de vestir essa camisa e agora ser um Menino da Vila, não tem preço que pague”, disse Augusto, em entrevista aos canais do Alvinegro praiano.

“É um clube enorme e quero fazer sucesso aqui”, afirmou Augusto, que se define como um meia esquerda clássico, de velocidade e drible e sempre com presença na área. “Acho que minha característica mais forte é a visão de jogo”, completou o jogador. A diretoria santista, por sua vez, celebra o fato de reforçar o time comandado por Fernando Diniz sem enfraquecer seus cofres. “Com salários dentro das nossas possibilidades e com preços de compra e salário pré-determinado. Vamos reforçando o nosso elenco”, pontuou o presidente do Peixe, Andrés Rueda.