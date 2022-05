Fabinho sofre lesão muscular e vira dúvida no Liverpool para a final da Liga dos Campeões

O volante, desta forma, não deve ser cortado da lista de Tite para os amistosos da seleção brasileira contra Coreia do Sul e Japão

O meio-campista Fabinho precisou deixar a partida entre Liverpool e Aston Villa, na última terça-feira, ainda no primeiro tempo, sentindo dores na coxa. Na tarde desta quinta-feira, 12, o técnico Jurgen Klopp confirmou que o brasileiro sofreu uma lesão muscular e será baixa na decisão da Copa da Inglaterra no próximo sábado, 14, contra o Chelsea, em Wembley. O volante, entretanto, tem chance de estar em campo na final da Liga dos Campeões, diante do Real Madrid, marcada para o dia 28 de maio, no Stade de France, em Paris.

“Há uma boa chance de que ele volte nesta temporada. Não no fim de semana, mas ainda nesta temporada”, disse Jurgen Klopp, treinador do Liverpool, em entrevista ao site do clube. Fabinho, desta forma, não deve ser cortado da lista de Tite para os amistosos da seleção brasileira contra Coreia do Sul e Japão, marcados para os dias 2 e 6 de junho, respectivamente. Reserva de Casemiro na Canarinho, o jogador dos Reds agora também tem a concorrência de Danilo, do Palmeiras.