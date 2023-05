Federação Espanhola reduz punição ao Valencia por racismo contra Vinicius Júnior

Comitê de Apelação afrouxou sanções ao clube, que luta contra o rebaixamento no Campeonato Espanhol

EFE/ Kai Forsterling Vinicius Júnior foi chamado de 'macaco' por torcedores do Valencia



O Comitê de Apelação da Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF) decidiu nesta sexta-feira, 26, aceitar parcialmente o recurso apresentado pelo Valencia no caso envolvendo Vinicius Júnior. O Tribunal definiu diminuir o fechamento da arquibancada sul “Mario Kempes” no estádio Mestalla de cinco para três jogos. Além disso, o órgão reduziu a multa de 45 mil para 27 mil euros. Em sua resolução, o Comitê afirmou que o clube não pode ser exonerado de sua responsabilidade nos fatos, que se enquadram na tipificação do Comitê de Competição. “Embora tenha adotado muitas medidas, demonstrou-se que foram insuficientes, face aos precedentes de incidentes naquele setor das arquibancadas e face ao ambiente notoriamente hostil que envolveu o jogo”, diz um trecho da decisão. No âmbito criminal, a policia espanhola prendeu sete pessoas por crime de ódio contra o brasileiro, mas todas já foram liberadas.