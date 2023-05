Técnico do Sevilla chama debate sobre racismo de ‘moda’ antes de pegar o Real: ‘Vamos falar de futebol’

Após ser receber quatro questionamentos sobre o caso envolvendo o atacante Vinicius Júnior, o treinador José Luis Mendilibar esbravejou

EFE/Julio Muñoz José Luis Mendilibar, técnico do Sevilla, em entrevista coletiva



O técnico José Luis Mendilibar, do Sevilla, se irritou com perguntas sobre o racismo nesta sexta-feira, 26, véspera do confronto diante do Real Madrid, no Ramón Sánchez Pizjuán, pelo Campeonato Espanhol. Após ser receber quatro questionamentos sobre o caso envolvendo o atacante Vinicius Júnior, o treinador esbravejou, chamou o debate sobre preconceito de “moda” e pediu para falar apenas de futebol. “Olha, aqui estamos contra tudo de ruim que possa acontecer. Está sendo uma moda, ponto. Nunca estive a favor de nada disso. E eu te digo… Vamos falar de futebol, já se falou suficiente de… E não falamos de nada. Com todas estas perguntas, e o que estou respondendo, não estamos ajudando nada. Sei para que veio.”

Antes de disparar contra a imprensa, Mendilibar havia sido questionado se iria mandar uma mensagem para os torcedores do Sevilla. “Que seja encarado como mais um jogo. Não precisa enlouquecer. O Real Madrid está chegando, ninguém mais”, respondeu. Apesar da apreensão sobre a reação dos torcedores com Vinicius Júnior, o brasileiro novamente desfalcará a equipe madrilena. Sofrendo com dores no joelho esquerdo, o principal jogador dos Merengues na temporada sequer viajará com o restante da delegação e está fora da lista de relacionados. Sem chance de título, que já foi conquistado pelo Barcelona, o Real apenas cumpre tabela na reta final do torneio.