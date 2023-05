Federação Espanhola vai demitir VAR que expulsou Vinicius Júnior em Valencia x Real Madrid

Segundo a imprensa espanhola, Iglesias Villanueva não teria mostrado para Ricardo de Burgos Bengoetxea, o árbitro principal, o momento em que o brasileiro recebe um ‘mata-leão’ de Hugo Duro

EFE/ Biel Alino Vinicius Júnior foi expulso após ser alvo de racismo no duelo entre Valencia e Real Madrid



A Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF) vai demitir o árbitro Ignacio Iglesias Villanueva, que recomendou a expulsão de Vinicius Júnior no confronto entre Valencia e Real Madrid, no último domingo, 21. De acordo com publicação do “AS”, o juiz ainda trabalhará no duelo entre Bétis e Getafe, nesta quarta-feira, 24, antes de ser desligado. Além dele, outros seis profissionais devem ser dispensados após o episódio envolvendo o brasileiro. Segundo a publicação, Iglesias Villanueva não teria mostrado para Ricardo de Burgos Bengoetxea, o árbitro principal, o momento em que o atacante recebe um “mata-leão” do jogador Hugo Duro. A única imagem apresentada para o juiz de campo foi o revide de Vini no adversário. Apesar da punição, a RFEF entende que o protocolo antirracismo foi bem aplicado. Depois do sistema de som do Estádio Mestalla emitir aviso de que a bola só voltaria a rolar caso os xingamentos e cânticos fossem encerrados, a partida foi reiniciada. Segundo o regulamento da Fifa, caso os atos preconceituosos continuem, o jogo deverá ser finalizado, com a equipe da vítima recebendo os 3 pontos.