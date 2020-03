Felipe diz que Atlético de Madrid vai ‘jogar de igual para igual’ contra o Liverpool

Reprodução/Facebook Felipe é titular do Atlético de Madrid



O zagueiro brasileiro Felipe, titular do Atlético de Madrid, está empolgado para o jogo de volta contra o Liverpool, pelas oitavas de final da Liga dos Campeões, que acontecerá na próxima quarta-feira no estádio Anfield Road, e disse esperar um duelo equilibrado.

“É um jogo Champions, e acho que isso é uma motivação a mais, porque todos os jogadores querem chegar a este nível e disputar uma competição como esta. Já joguei lá (no Anfield) duas vezes e sei como é. Mas estamos preparados. O Atlético já demonstrou isso no primeiro jogo e e faremos isso de novo. Vamos jogar de igual para igual”, declarou o ex-jogador do Corinthians em entrevista ao site oficial do Atlético, antes da viagem para a Inglaterra.

Felipe enfrentou os ‘Reds’, atuais campeões, duas vezes pela Champions quando ainda defendia o Porto, e em ambas foi eliminado: nas oitavas de final em 2018 e nas quartas em 2019. Desta vez, sua equipe tem a vantagem de ter vencido na ida, no Wanda Metropolitano, por 1 a 0.

“Nós temos uma vantagem de um gol, mas ainda temos 90 minutos. Eu acho que a chave é não sofrer. É um passo para a classificação. Sabemos como o Liverpool é forte em casa, com muitas qualidades ofensivas e defensivas. Se não sofrermos, estaremos mais perto da vitória.

*Com Agência EFE