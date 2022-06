Fifa anunciará cidades-sede da Copa do Mundo de 2026 na próxima quinta

Pela primeira vez na história, o Mundial masculino será co-sediado por três países

HEULER ANDREY/DIA ESPORTIVO/ESTADÃO CONTEÚDO Estados Unidos, Canadá e México irão co-sediar o Mundial masculino de 2026



Faltando quatro anos, a Fifa nomeará as cidades-sede e estádios da Copa do Mundo de 2026 que acontecerá nos Estados Unidos, México e Canadá. Sendo o maior em extensão de território, os EUA têm 16 cidades candidatas contra três mexicanas e três canadenses. Miami, na Flórida, está entre as mais cotadas depois de receber 11 Super Bowls e toda a infraestrutura para turismo. Pela primeira vez um Mundial será co-sediado por três países, e os EUA devem sediar 60 dos 80 jogos. Segundo a imprensa, a Fifa deve dar prioridade para locais onde os estádios têm tamanho e excelência garantidos, a geografia, capacidade dos quartos de hotel, mobilidade para torcedores, instalações de treinamento, de transmissão e bons aeroportos.